Странная девушка-курьер

К нам в студию не так давно принесли рождественское дерево. Это сделали совершенно случайно, просто ошиблись дверью или заехали в чужой квартал. Мы просто посмеялись этому забавному казусу и порадовались тому, что Суккубы не используют рождественских деревьев. Просто деревья - да, используют, но не так, как это делают люди.

Об этом случае мы рассказали в одной из передач, история забылась, но что-то мне не давало в ней покоя. Позже я понял, что именно.

Дело в том, что у девушки-курьерши, которая привезла дерево, была очень длинная шея. И какая-то рельефная что-ли, как будто девушка проглотила кубик Рубика.

Я поделился своими опасениями с моей временной ассистенткой Наташей. Она работает у нас не так давно - с середины октября и уже делает успехи. По профессии она художник-оформитель, но в студии работает заместителем звукорежиссера, а в офисе - ассистенткой, которая помогает сортировать черновики, которые готовятся перед передачами.

-Наталья Александровна, - сказал я, - покажите мне, пожалуйста, вашу шею.

У меня были основания сомневаться в собственной непредвзятости. Ведь я мог попросту забыть, как выглядит шея, и спроецировать свои страхи на шею девушки-курьерши.

Наталья Александровна стянула теплый свитер (к счастью, у нас работает отопление и есть горячая вода, а также автономное энергоснабжение) и показала верхнюю, то есть шейную часть своего тела. Я увидел, что шея у нее совершенно нормальная.

Значит, с девушкой-курьером и правда было что-то не то.