Не так давно в студию SuccubusIMG позвонил человек, который был в замешательстве и не мог определить своего места нахождения. Он приехал в наш город и не мог сориентироваться, чтобы уехать.

На мой резонный вопрос о том, почему бы ему не уехать тем же путем, каким он прибыл, бедняга ответил, что не помнит, как это случилось. Последнее, что сохранила его память, это то, как он подходил к железнодорожному вокзалу в Стамбуле.

Вокзалы многих городов похожи один на другой и, если вы много путешествуете, то существует шанс, что они просто смешаются в вашем сознании.

Однако Стамбул - это довольно далеко от наших мест и, судя по всему, человеку пришлось проехать немало километров по железной дороге, прежде чем он потерялся. К слову, такое часто случается, просто лишь немногие об этом помнят.

На самом деле каждому хотя бы раз в жизни довелось совершить неподотчетное путешествие, как в кинофильме "Ирония судьбы или с легким паром". Но память играет с людьми злую шутку - под благим предлогом сохранять рассудок. Из воспоминаний стирается все, что выходит за рамки рационального.

Я позвал ассистентку и попросил ее подготовить канал широкополосного вещания, а затем обратился к слушателям в прямом эфире с просьбой включить радиоприемники на самую высокую громкость и открыть окна.

Теперь, когда отовсюду доносился звук моего голоса, позвонивший нам человек мог легко сориентироваться и найти путь на вокзал.

Так и произошло и вскоре счастливый путешественник уже сидел в своем поезде. Рассматривая изображения Суккубов, которые мы дали ему в дорогу, он обрел покой и ему больше не нужно было умирать.