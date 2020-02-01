Проблемы позиционирования

Я никогда не мог себе представить ситуации, в которой Суккубы, образы которых передаются по радио, не могли бы вмешаться в жизнь радиослушателей и внести в нее рациональные изменения. Из этого, конечно, не следует того, что они буквально воплощаются, потому что воплощение - это на самом деле дело тонкое. Оно обычно осуществляется сразу в нескольких измерениях. Поэтому появляющиеся в радиопередачах образы, в сущности, не имеют отношения к реальной действительности. То же самое и с вами. Если вам снятся волосы, то вы не являетесь во сне парикмахеру, а просто входите в его кабинет, он заставляет вас расчесать волосы, и вы встаете, чтобы позавтракать.



То, что во сне кажется лишь случайностью, при свете дня обретает зримые формы и эти формы нередко оказываются зловещими. Пользуясь преимуществами светлого, рационального времени суток, вы можете выстроить недостававшие во сне логические связи и проследить перспективы развития ситуаций, в которых фигурировали демонические дамы. Вам открывается многомерная панорамная картина куда более сложной реальности. Они сидят в мраморных ящиках, ожидая, когда на крышках появятся буквы. Сегодня ночь и они окажутся в лабиринтах надписей – но гораздо чаще будет так: буква, начертанная для них на крышке, станет очередным символом неукротимой жажды плоти.



В рабочей группе, которую мы сформировали для решения этой проблемы, есть и мужчины, и женщины. Это позволяет взглянуть на ситуацию с воплощением образов со всех точек зрения, оценить ее с разных психологических ракурсов. И дело не только в личных особенностях восприятия отдельных особей, но и в том, как их восприятие меняется в присутствии других, иными словами, мужчина, видящий одну и ту же картину в присутствии обнаженной женщины или в ее отсутствии, видит картину по-разному. То же касается и женщин. И не обязательно кому-то снимать одежду, ведь лучшая нагота - это таинство, сокрытое под платьем. И наоборот: эротические сцены призывают к разным типам поведения. То, что среди мужчин доминируют образы дамы, сильно недооценивается, потому что женское тело может измениться под действием различных условий. Когда обнаженная женщина стоит перед обнаженным мужчиной, никакого дополнительного света на них не проливается - они просто присутствуют друг с другом, несмотря на все свою скрытую сущность. Таково свойство женского образа - его подлинность будет доказана в такой же степени, как и его подлинность у мужчины.



Подобно наготе открытого космоса, на который смотрят из облака Оорта, когда взору представлена и галактика, и солнечная система с крошечным, но все еще доминирующим Солнцем, всякая картина позволяет осмотреть себя с разных сторон. Важно не то, каким образом она воплощена, а то, насколько точно выбрана позиция наблюдателя. Любое из изображений, лежащее между облаком Оорта и человеческим глазом, оказывает на зрителя сильнейшее и завораживающее воздействие – это связано с динамикой увеличения и уменьшения частоты пульсации самого тела вселенной.



Как же найти точную позицию и как гарантировать, что наблюдатель случайно не покинет ее под воздействием того же солнечного ветра? Этот вопрос особенно актуален в открытом космосе, ведь в облаке Оорта трудно оценить расстояния, ориентируясь на привычные нам объекты. Все небесные тела находятся слишком далеко, а космические станции, расположенные в иных измерениях, защищены маскировочной мембраной. Тут на помощь может прийти смекалка, ведь даже отсутствие точных инструментов - не помеха для разума, который может использовать самые простые функции, применяя данное ему физическое состояние, например, считая "на пальцах". Поэтому не надо стесняться растопыривать пальцы, находясь в облаке Оорта. Главное - не давить ни на что, думая, что управляешь своим телом, двигая им по воображаемым траекториям. Это действует только в обычном пространстве и бывает только в том случае, если привычное поле тяготения попадает в зону непосредственного контроля.