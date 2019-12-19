Об одной повинности современного человека

Приходилось ли вам испытывать трудности с бритьем? Представительницы прекрасного пола сочтут это за шутку, но мужчины поймут. Будь вы респектабельным господином, как я, или неопрятным мужиком, вам непременно приходится бриться, причем делать это более или менее регулярно.

Проблема бритья сильно недооценена и на самом деле составляет основу экзистенциальной повинности современного человека. Казалось бы, только что побрились или поорудовали триммером, а уже появилась неопрятная щетина! Бритва становится домокловым мечом современного человека. Она всегда висит где-то на заднем плане, отравляя жизнь и лишая веселые минуты той изюминки, которая делает беззаботное веселье столь приятным для человека.

Но даже если вы согласились поработать с бритвой, то не спешите радоваться, ведь бритва готовит немало сюрпризов. То она плохо бреет, то вызывает аллергию! А что до электрических бритв, то тут впору впасть в уныние.

К счастью, существуют брадобреи, к которым можно обратиться за помощью. Конечно, не все цирюльники одинаково хороши, поэтому нужно обращаться к проверенным. К таким, которые не согласятся перерезать вам горло, потому что это означало бы убить постоянного клиента.

Другим выходом является эпиляция. Можно использовать химическую или физическую, а можно и психическую - на ваш выбор.